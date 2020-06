Coronavirus Bergamo, il sindaco Gori: “Secretati i dati per provincia”

“Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi”, sottolinea il primo cittadino su Twitter

“Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia”. E’ quanto afferma in un tweet, commentando il bollettino di ieri sulla situazione sanitaria in Lombardia, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). “Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche”, sottolinea il primo cittadino. “Spero che il nuovo direttore generale della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza”, conclude Gori facendo riferimento al cambio al vertice della sanità lombarda reso noto ieri.