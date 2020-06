Coronavirus, in Lombardia 99 nuovi contagi e 32 decessi

I tamponi effettuati sono 9.305 mentre è dell'1,1% il rapporto tamponi-positivi. Aumentano, seppur di poco, i ricoverati in terapia intensiva, in totale 98

Sono 99 i nuovi contagiati in Lombardia, dove il totale dei casi di positività sale a 90.680 . I nuovi decessi sono 32, per un totale di 16.349 morti. Sono i dati diffusi dalla Regione Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). I tamponi effettuati sono 9.305 mentre è dell'1,1% il rapporto tamponi-positivi. Aumentano, seppur di poco, i ricoverati in terapia intensiva, in totale 98, più due, mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 2.565, meno 95 rispetto a ieri.

A Milano 27 contagi, 10 a Bergamo

È in discesa il numero dei nuovi positivi in tutte le province della Lombardia. Sono 27 a Milano, per un totale di 23.510, di cui dieci a Milano città dove da inizio epidemia sono 9.984. Dodici i nuovi contagi a Brescia e dieci a Bergamo. Nessun caso, invece, si è registrato a Sondrio.