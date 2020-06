Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nei giorni scorsi, il comitato "Noi denunciamo" - formato dai parenti delle vittime da Coronavirus nel Bergamasco che vogliono avere "verità e giustizia" per i loro cari - ha chiesto un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Bergamo, che si svolgerà il prossimo 28 giugno. (DIRETTA)

10:39 - Bergamo, fratelli in procura: persi madre e padre in 4 giorni

I fratelli P.F. e D.F., bergamaschi, nel giro di quattro giorni hanno perso il padre e la madre a causa del coronavirus e oggi sono anche loro davanti alla procura di Bergamo per presentare denuncia dato che, spiegano, "non ha funzionato niente, dalla comunicazione con gli ospedali alle cure". "Nostro papà è salito sull'ambulanza con le proprie gambe - raccontano -, nel giro di due giorni ci hanno detto: 'è migliorato', 'è peggiorato', 'è morto'". "Con nostra madre è stata la stessa cosa. Ci hanno detto: 'Stiamo cominciando a darle la morfina'. La state accompagnando a morire? 'No, la aiutiamo a non soffrire', ci hanno risposto e in poco tempo non c'era più". "Ora siamo qui per dare loro giustizia e fare in modo che queste cose non accadano ad altri", spiegano: "Nessuno ci ha ancora fatto il tampone"

9:53 - Legale parenti vittime: “Inchiesta sarà lunga”

Sono la mancata applicazione della zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo e la chiusura e rapida riapertura del pronto soccorso di quest'ultimo paese il "filo rosso" delle numerose denunce che i parenti delle vittime da coronavirus stanno presentando alla Procura di Bergamo. Lo ha spiegato Consuelo Locati, che assiste il Comitato "Noi denunciamo" che oggi ha dato il via al Denuncia day. "Sarà poi l'Autorità giudiziaria a valutare le denunce e a chiamare i parenti quando sarà necessario - ha detto l'avvocato -: sarà un'inchiesta non breve per via della delicatezza della materia". Il legale, alle domande dei giornalisti, è tornato sulle parole del procuratore facente funzione Maria Cristina Rota la quale, dopo aver sentito il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera come persone informate sui fatti, aveva detto che dalle prime risultanze decidere di istituire la zona rossa sarebbe stata una "decisione governativa". "Quella frase - ha detto l'avvocato Locati - è stata male interpretata, la Procura indaga a 360 gradi e non ha scagionato nessuno. Indaga senza escludere alcuna ipotesi". Il legale ha già consegnato in procura le denunce su un supporto informatico e ora i parenti delle vittime, uno a uno, stanno personalmente andando a depositarle.

9:15 - Bergamo, parenti vittime consegnano le prime 50 denunce

Sono già davanti alla procura di Bergamo, pronti a presentare le prime 50 denunce per avere "verità e giustizia" per i loro cari, i parenti delle vittime da Coronavirus, riuniti nel comitato “Noi denunciamo”, i cui rappresentanti hanno in preparazione almeno altri 200 esposti "non contro i sanitari che hanno fatto il possibile ma contro i politici che non hanno fatto altro che raccontare bugie”. Intanto, negli scorsi giorni, il comitato ha chiesto un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Bergamo il prossimo 28 giugno.

La procura orobica ha aperto numerose inchieste sulla morti da Covid. Tra queste la mancata applicazione della "zona rossa" a Nembro e Alzano Lombardo dove si è registrato un gran numero di vittime e la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano dopo il primo arrivo di pazienti Covid positivi.

7:12 - Regione Lombardia: “Sui rifiuti seguite indicazioni dell'Iss”

La Regione Lombardia "si è sempre mossa seguendo le norme comunitarie, nazionali e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Inoltre, le disposizioni hanno un carattere temporaneo, rimanendo in vigore solo fino al 31 agosto 2020, poiché legate esclusivamente alla fase acuta dell'emergenza", precisa una nota della Regione, in merito alle dichiarazioni del procuratore aggiunto della Dda di Milano Alessandra Dolci sulle ordinanze della Lombardia sullo smaltimento dei rifiuti approvate durante l'emergenza. "Non c'è alcuna intenzione di consentire deroghe permanenti - spiega la Regione - ma solo quella di fronteggiare adeguatamente una situazione di contingente di emergenza". Sulle indicazioni date per la gestione dei Dpi, la Regione Lombardia precisa di aver seguito "le indicazioni della Commissione Europea e dell'Istituto Superiore della Sanità (Rapporto ISS Covid del 21 marzo 2020) che, valutato il rischio potenziale di trasmissibilità del virus e valutate le possibili alternative di gestione di tali rifiuti, hanno ritenuto di suggerire la gestione dei Dpi quali rifiuti indifferenziati, adottando opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento di tali materiali". In più "non è stato disposto lo smaltimento come rifiuti sanitari poiché gli impianti dedicati a tale tipologia hanno una capacita' limitata: si sarebbe rischiato di saturarli lasciando in emergenza le strutture sanitarie. Inoltre, i comuni o i privati cittadini avrebbero dovuto attivarsi per contrattualizzare il ritiro di tali rifiuti con significativo incremento dei costi di smaltimento, dell'ordine di dieci volte quello ordinariamente sostenuto". Quanto alla gestione emergenziale dei rifiuti, la Regione fa presente che "nella fase di lockdown si è ridotta la produzione di rifiuti speciali derivanti da attività industriali, ma non la produzione di rifiuti urbani e speciali derivanti altre attività imprenditoriali, provocando un accumulo di rifiuti in alcune filiere (plastica, legno, scorie da incenerimento). Per non mandare a smaltimento tali materiali, che anche per indirizzi comunitari devono prioritariamente essere recuperati, su indicazione del Ministero dell'ambiente, si è proceduto a redigere un'ordinanza di deroga temporanea agli stoccaggi di rifiuti in attesa che riaprissero le filiere di recupero, in analogia ad altre regioni quali Emilia Romagna-Liguria e Piemonte, prevedendo un incremento massimo del 20%, con la garanzia di tutte le condizioni di sicure"

7:03 - Dda Milano: “La 'ndrangheta sfrutta il business dei rifiuti”

Esiste "un interesse della criminalità organizzata e in particolare della 'ndrangheta a sfruttare le occasioni offerte dalla pandemia" del Coronavirus per infiltrarsi anche nel traffico "transfrontaliero" dei rifiuti. Lo ha detto il procuratore aggiunto della Dda di Milano Alessandra Dolci, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali. "La gestione transfrontaliera dei rifiuti - ha chiarito il capo della Dda milanese - è oggetto di indagini attualmente in corso su organizzazioni criminali di stampa mafioso, ma coperte da segreto istruttorio". L'emergenza Covid, secondo Dolci, inoltre, "non giustifica" le ordinanze della Regione Lombardia sullo smaltimento dei rifiuti approvate durante l'emergenza. L'ordinanza del primo aprile, ha detto il procuratore aggiunto, "prevede una deroga per lo stoccaggio di un quantitativo di rifiuti superiore al 20% rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione. Basta presentare un'autodichiarazione alla città metropolitana. L'aumento della capacità ricettizia del 20% di ciascun deposito non è tuttavia accompagnato da aumento della fideiussione. L'emergenza Coronavirus - ha detto ancora Dolci - non giustifica questo aumento di capacità ricettizia dei siti". Non è il momento, ha ribadito il magistrato, "per una simile disciplina in deroga al regime ordinario".