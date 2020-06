Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il sindaco di Bergamo su Twitter: "Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi"

Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su Twitter: "Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:58 - Giorgio Gori: "Ieri in Lombardia 32 decessi, ma la Regione non comunica dati divisi"

"Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica + i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia", ha scritto su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

8:23 - La guardia di finanza di Como sequestra oltre 400mila mascherine

Stretta dei controlli da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Como, che hanno sequestrato oltre 263mila mascherine generiche pronte per essere vendute come dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici, 152mila mascherine "KN95-FFP2", poste in commercio senza le previste certificazioni di sicurezza dell'Unione Europea, nonché 100mila false etichette attestanti la genuinità dei prodotti.

7:16 - Bergamo vieta vendita alcool da asporto

Ieri è stata firmata a Bergamo l'ordinanza che vieterà la vendita di bevande d'asporto in città, dalla prossima settimana: un provvedimento che mira a evitare - spiega il Comune in una nota - soprattutto tra i più giovani, assembramenti e i comportamenti della cosiddetta movida, da evitare nei mesi di convivenza con il Coronavirus, soprattutto nella città di Bergamo, così colpita dal virus nei mesi scorsi. La vendita di bevande da asporto, anche non alcooliche, è vietata tutti i giorni dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo dal 18 giugno e fino al 31 luglio.

7:12 - A Pavia divieto di sostare sotto portici di piazza Duomo

Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, ha emesso ieri sera una nuova ordinanza per porre freno al fenomeno della "malamovida" e far rispettare le regole anti Coronavirus. Sino al prossimo 31 luglio non sarà possibile "ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile occupazione sotto i portici di Piazza Duomo e sotto la Cupola Arnaboldi e annessi portici, fatto salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi". Si tratta di luoghi abitualmente frequentati dai giovani, anche durante il giorno. Nei giorni scorsi il sindaco aveva vietato sino al 31 luglio, attraverso altre ordinanze, il consumo di alcolici in luoghi aperti al pubblico dalle 24 alle 7 e la sosta sul Ponte Coperto e sui gradini della Cattedrale e delle chiese del Carmine e di San Teodoro.