Coronavirus, a Milano proteste dei tassisti e dei rider

“Ci ricorderemo di chi è leale in cabina elettorale”, il messaggio riportato su uno degli striscioni esposti dagli autisti delle auto bianche, che chiedono aiuti economici per ripartire. Alla stazione Cadorna il presidio dei fattorini insieme a Legambiente

Dopo un incontro con il presidente della commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Gianmarco Senna, uno dei loro rappresentanti ha annunciato che la categoria è convocata al Pirellone il 22 giugno in commissione Trasporti "dove si farà il punto della situazione vista la possibilità che entro quella data il governo possa stanziare dei fondi. Fino a quella data non ci sono novità" ha dichiarato, annunciando un comunicato con la possibilità di "una giornata di fermo appena dopo il 22", data dalla quale "dovremo essere più duri e determinati”.

Dopo la mobilitazione della scorsa settimana , questa mattina i tassisti di Milano si sono radunati sotto Palazzo Lombardia per chiedere nuovamente un intervento da parte di Comune, Regione e Governo a sostegno della categoria, che sta vivendo conseguenze economiche disastrose dopo il lockdown ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA ). "Non ci siamo mai fermati, ora dobbiamo essere aiutati”, si legge su alcuni cartelli. “Ci ricorderemo di chi è leale in cabina elettorale”, il messaggio riportato invece su uno degli striscioni esposti dai manifestanti, che hanno anche acceso dei fumogeni tricolori.

La protesta dei rider

Non solo i tassisti. Quest’oggi a Milano sono scesi in piazza anche i rider e fattorini, uniti nel comitato "riderXidiritti". Alla stazione Cadorna, dove sono stati raggiunti anche da Giovanni del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, e da Legambiente, hanno dato il via a una protesta per chiedere a Trenord di ritirare il divieto di caricare le bici sui treni, con slogan come “United we stand” e cartelli con scritto “Durante la pandemia noi eravamo fuori a rischiare le nostre vite per lavorare, ora siamo stati dimenticati”. Un presidio è stato organizzato anche all’esterno della stazione di Porta Garibaldi.

Già ieri i rider avevano sfilato per le vie della città “chiedendo una sanatoria per i rider senza documenti e senza permesso di soggiorno, una soluzione per le bici in stazione a Trenord e un contratto di lavoro alle piattaforme. Lo stato di agitazione - spiegano da Deliverance Milano - è appena ricominciato e non siamo mai stati così tanti, agguerriti ed uniti”.