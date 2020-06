Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella giornata di ieri alcuni lavoratori della Rsa Anni Azzurri San Faustino di Milano hanno presentato alla Procura di Milano una denuncia, per epidemia colposa e lesioni, in cui accusano i vertici della struttura di non aver saputo tutelare dal contagio da Coronavirus il personale e gli anziani ospiti della residenza.

Nel frattempo, Giulio Gallera a La Stampa ha detto che "è giusto i pm sentano Conte. Questa è la corretta prosecuzione di un'indagine in corso". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:50 - Giulio Gallera: "Giusto che i pm sentano Conte"

In un'intervista rilasciata a La Stampa, Giulio Gallera, assessore alla Salute della Regione Lombardia, ha parlato dell'audizione del Premier Giuseppe Conte, atteso dai pm di Bergamo: "Giusto i magistrati raccolgano anche la versione del governo, è la corretta prosecuzione di un'indagine in corso". Invece, alle accuse del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori ("Regione Lombardia non comunica più i dati dei decessi divisi" e "da quando abbiamo segnalato che quelli reali erano molti di più di quelli 'ufficiali', hanno secretato i dati per provincia", aveva detto ieri su Twitter), Galera ha aggiunto: "Assolutamente no. Da parte nostra c'è sempre stata massima trasparenza. Nel tempo le Ats si sono organizzate in maniera diversa. Ma i numeri sono sempre stati comunicati". Anzi, Gallera ha aggiunto che "i dati vengono trasmessi alla prefettura, poi il prefetto li distribuisce ai Comuni" e "i metodi che abbiamo studiatosi modulano a seconda del territorio, ma non viene mai meno la trasparenza". Secondo l'assessore regionale, dunque, "nessun altro sindaco della Lombardia si è lamentato, a parte il fatto che se ci sia un decesso i Comuni lo sanno prima di noi. I dati vengono trasmessi anche al ministero: la comunicazione segue meccanismi precisi".

7:30 - Rsa, da lavoratori Anni Azzurri denuncia epidemia e lesioni



Alcuni lavoratori della Rsa Anni Azzurri San Faustino di Milano hanno presentato ieri alla Procura di Milano una denuncia, per epidemia colposa e lesioni, in cui accusano i vertici della struttura di non aver saputo tutelare dal contagio da Coronavirus il personale e gli anziani ospiti della residenza. Nell'esposto degli operatori socio-sanitari, assistiti dall'avvocato Francesco d'Andria, si legge: "Solo tra fine marzo ed inizio aprile, grazie all'intervento dei sindacati di categoria, le mascherine Ffp2 sono state distribuite anche agli operatori sanitari - con la precisa indicazione di essere usate il più a lungo possibile. Allo stesso modo, anche le tute dovevano essere indossate illimitatamente, finché non si fossero rotte e qualora si fossero sporcate sarebbe stato compito dell'operatore stesso occuparsi dell'igiene". E ancora: "all'inizio di aprile si contavano tamponi eseguiti unicamente su cinque ospiti, tra i quali una era risultata positiva: ebbene, la stessa veniva spostata la prima volta sullo stesso piano e la seconda volta dal secondo al terzo piano, dove sarebbe stato creato il reparto Covid-19, esponendo così al rischio di contagio l'intera struttura".

7:24 - Giulio Gallera: "Altri 31 milioni di euro per bonus medici e infermieri"

"Le modalità di erogazione del bonus a medici e infermieri impegnati nel corso dell'emergenza Covid sono sempre state chiare, trasparenti e condivise. Stupiscono le affermazioni di alcuni consiglieri regionali del Pd, totalmente fuorvianti, che tentano di offuscare un accordo importante sventolando accuse improprie caratterizzate da strumentalizzazione politica". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, replica al Pd sugli incentivi al personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid. "L'intesa con le organizzazioni sindacali che rappresentano la dirigenza medica e il personale del comparto (infermieri e operatori) - spiega Gallera - è stata raggiunta al termine di un confronto serio e approfondito grazie al quale sono stati distribuiti 223 milioni di euro, 123 dei quali determinati da risorse statali (41 milioni) e regionali (82 milioni) legate all'emergenza Covid". "Nei prossimi giorni - annuncia l'assessore - ci sarà un nuovo passaggio con i sindacati per l'erogazione di ulteriori 31 milioni, che andranno sempre a beneficio di medici e infermieri, integrando gli incentivi già previsti".

7:19 - La Regione: "Gori confonde sito regionale con report"

"Il sindaco Gori confonde un sito regionale per comunicare ai cittadini informazioni sullo sviluppo epidemiologico del Coronavirus sul territorio, con i report ufficiali che quotidianamente vengono trasmessi alle autorità sanitarie e alla Protezione civile, declinati in modo completo e suddivisi per Province e Comuni". Così, in una nota, Regione Lombardia replica al sindaco di Bergamo. "Informazioni - prosegue la nota - che vengono altresì inviate alle Prefetture che provvedono a trasmetterle alle Amministrazioni comunali, compresa la sua. Appare imbarazzante che un sindaco come lui incorra in un simile errore". "Forse se anziché esternare su Twitter - conclude la Regione - si fosse rivolto alla sua Prefettura di riferimento, avrebbe evitato di creare una nuova inutile polemica, di cui i cittadini non hanno bisogno".

7:14 - Giorgio Gori: "Dati decessi accessibili fino a 26 aprile"

"Regione Lombardia smentisce, ma io mi permetto di confermare. I dati sui decessi per province sono stati accessibili fino al 26 aprile, collegati ad una mappa sviluppata con il software ArcGis. Dopo l'inchiesta di InfoData sulle Rsa, del 24 aprile, è stato fatto sparire tutto". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su Twitter. "Dopodiché dite voi se è normale che questi dati non vengano normalmente comunicati, e se ancora oggi i sindaci lombardi siano del tutto all'oscuro sul numero dei positivi #Covid dei loro Comuni".