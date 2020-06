Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tra due giorni in Lombardia riapriranno i cinema e i centri estivi. Lo prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:31 - In Lombardia ok a sagre, ma resta l'obbligodella mascherina

In Lombardia è confermato l'obbligo di indossare la mascherina fuori casa e di misurare la febbre nei ristoranti e ai dipendenti sui luoghi di lavoro. Questo prevede la nuova ordinanza - valida fino al 30 giugno - firmata dal governatore Attilio Fontana che dà il via libera a centri estivi, cinema, teatri, convegni e congressi, e alle sagre. Allineandosi al Dpcm, resta anche il no a manifestazioni fieristiche, attività in discoteche e sale da ballo mentre è consentita l'apertura delle sale giochi.

8:26 - In Lombardia dal 15 giugno riaprono cinema e centri estivi

Tra due giorni in Lombardia riapriranno i cinema e i centri estivi. Lo prevede la nuova ordinanza, valida fino al 30 giugno, del governatore Attilio Fontana.