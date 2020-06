Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il 29 febbraio a Cigole, in provincia, era stato dichiarato il primo decesso per Covid-19. In tutta la provincia bresciana i morti sono 2.714

Per la prima volta, dopo 105 giorni, non si registrano morti per Covid-19 a Brescia. Era il 29 febbraio quando a Cigole, in provincia, era stato dichiarato il primo decesso per Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:11 - Dopo 105 giorni, zero decessi a Brescia



Per la prima volta, dopo 105 giorni, non si registrano morti per Covid-19 a Brescia. Ats Brescia e Ats della Montagna non hanno dichiarato decessi ed è la prima volta dal 29 febbraio quando a Cigole, in provincia, venne dichiarato il primo decesso per Coronavirus. In tutta la provincia bresciana i morti di Covid sono 2.714.