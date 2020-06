Fontana: “C’è un clima irrazionale pericoloso per nostra democrazia”

"Sono sotto scorta da qualche settimana a causa dell'odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia, quello sciacallaggio che ha cercato di infangare la mia Giunta proprio nel momento in cui il fronte della pandemia richiedeva più attenzione" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post pubblicato sulle sue pagine social. “Questa mattina ho pensato di fare una breve passeggiata. Mi stavo preparando quando ho razionalizzato, non posso uscire, sono sotto scorta e non mi sembra bello costringere gli Agenti a seguirmi”, scrive il governatore lombardo, che poi conclude. ”Riscontro un clima irrazionale, pericoloso per la nostra democrazia, qualcosa nel Paese rischia di naufragare: la ragione”.