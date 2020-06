Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Malpensa sono state introdotte nuove modalità di accesso al terminal, nonché percorsi ad hoc per disciplinare il flusso dei passeggeri e rendere la permanenza in aeroporto la più sicura possibile

A Milano, invece, riparte l'Area C. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:21 - Milano, oggi riapre il Terminal 1 di Malpensa

Oggi riapre e torna operativo il terminal 1 di Milano Malpensa. Chiude invece il terminal 2, unica infrastruttura aeroportuale della Lombardia che, dal 16 marzo a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha continuato a garantire in maniera costante le connessioni per i passeggeri e la circolazione delle merci. Lo spostamento al terminal 1 è stato reso necessario a seguito dell’aumento dei voli offerti dalle compagnie aeree che, a partire dal 3 di giugno, ha portato a registrare una lieve ripresa del traffico, passato dai tremila passeggeri della settimana dal 6 al 12 aprile (-99,5%, record storico negativo per il sistema aeroportuale lombardo), ai 22.396 della settimana dal 1 al 7 giugno (-96,9%). Il terminal 1 di Malpensa sarà operativo, nel pieno rispetto della normativa sanitaria per i passeggeri e per gli operatori aeroportuali. Secondo le direttive di Enac, infatti, a Malpensa sono state introdotte nuove modalità di accesso al terminal, nonché percorsi ad hoc per disciplinare il flusso dei passeggeri e rendere la permanenza in aeroporto la più sicura possibile. All’ingresso dell’aerostazione verranno effettuati i controlli della temperatura corporea attraverso termo scanner.

7:16 - Da oggi a Milano riparte l'Area C

Con il progressivo ritorno ai valori normali del traffico per la ripresa di tutte le attività, da oggi a Milano sarà riattivata l'Area C, ossia la Ztl a pagamento che comprende l'area all'interno della Cerchia dei Bastioni, sospesa a marzo per l'emergenza Coronavirus. La sosta sarà ancora libera e gratuita negli spazi con strisce blu esclusivamente all'esterno della cerchia filoviaria, negli ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino. All’interno della cerchia filoviaria 90-91 viene invece ripristinata la sosta riservata ai residenti negli stalli contrassegnati dalla riga gialla e a pagamento sulle strisce blu. Però, si ricorda che sono esentati dal pagamento della sosta e derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, a esclusione della ztl Area C per la quale è prevista la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso, i veicoli utilizzati da personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell’emergenza sanitaria.