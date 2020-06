In Lombardia rimane alto il rapporto tra tamponi fatti e nuovi positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). È infatti al 6%, circa lo stesso livello di un mese fa. Inoltre, si allarga il divario con il resto d'Italia, la cui percentuale è allo 0,33%, inferiore di circa 18 volte alla regione più colpita dalla pandemia.