Coronavirus Lombardia, in un giorno 210 positivi e 23 decessi

In Lombardia si registrano nelle ultime 24 ore 210 nuovi casi positivi al coronavirus su 9.474 tamponi effettuati, con una percentuale quindi del 2,2% tra contagi e test (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Dall'inizio dell'epidemia il numero di contagiati sale dunque 91.414. Sono invece 23 i decessi registrati nell'ultimo giorno, per un totale di 16.428. Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati: sono 96 le persone in terapia intensiva (una meno di ieri) e 2.252 negli altri reparti (in diminuzione di 105).

I dati per provincia

Continua a essere la città metropolitana di Milano la zona più colpita dal coronavirus in Lombardia con 97 nuovi casi su 210 registrati nella regione (38 a Milano città). I casi complessivi nella provincia sono 23.766 di cui 10.112 a Milano città. Sotto controllo la situazione nelle altre province, da Bergamo (13.766, +22) a Brescia (15.238, +21), da Cremona (6.546 +15) a Lodi (3.534, +1) a Mantova (3.402, +3).