Zona rossa, pm Bergamo: “Questione complessa stabilire se reato”

"La questione è complessa e sarà approfondita all'esito della ricostruzione in fatto". Così il procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota si è limitata a rispondere alla domanda se, nell'inchiesta sulla mancata istituzione di una zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, si possano configurare responsabilità penali o se la scelta di Palazzo Chigi - di cui il capo del Governo, sentito ieri dai magistrati come persona informata sui fatti, si è assunto ogni responsabilità - sia da considerare come atto politico e quindi insindacabile (LA DIRETTA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)