Coronavirus, in Lombardia test su 161mila cittadini: positivo il 25,6%

In Lombardia sono stati eseguiti complessivamente 264.024 test sierologici, di cui 161.695 su cittadini e 102.329 su operatori sanitari. Per quanto riguarda i primi, è risultato positivo il 25,6%, mentre per i secondi la percentuale è del 12,6%. È quanto ha reso noto quest’oggi l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: “Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori”, ha spiegato. “In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell'1% dei casi”, ha aggiunto l’assessore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

272 nuovi casi in Regione

Nelle ultime 24 ore, in Lombardia sono stati registrati 272 nuovi casi di coronavirus, su 14.837 tamponi eseguiti. Di questi, ha precisato Gallera, "42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune Rsa”. Il totale dei casi in regione da inizio epidemia è salito quindi a 91.204. (I DATI IN LOMBARDIA - IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE)