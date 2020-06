Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 12 giugno

I decessi totali sono 34.223. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 393 casi, di cui 272 in Lombardia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 227. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.747 persone, in totale sono 173.085. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 80.562 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 236.305. Le vittime, in totale, sono 34.223, con 56 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 53). Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 393 casi (ieri 379), di cui 272 in Lombardia (pari al 69,2% per cento dell'aumento odierno). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.747, per un totale di 173.085. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 229, cioè 9 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 3.893 (-238). Sono invece 24.877 le persone in isolamento domiciliare (-1.393). I tamponi sono finora 4.514.441, in aumento di 80.562 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.784.196, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 236.142 positivi. 34.167 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

17.024 in Lombardia

2.897 in Piemonte

1.817 in Emilia-Romagna

849 in Veneto

510 in Toscana

249 in Liguria

2.222 nel Lazio

750 nelle Marche

346 in Campania

439 in Puglia

68 nella Provincia autonoma di Trento

841 in Sicilia

108 in Friuli Venezia Giulia

528 in Abruzzo

101 nella Provincia autonoma di Bolzano

24 in Umbria

42 in Sardegna

9 in Valle d’Aosta

47 in Calabria

114 in Molise

12 in Basilicata

Le vittime Quanto alle vittime, se ne registrano: 16.405 in Lombardia

3.996 in Piemonte

4.196 in Emilia-Romagna

1.967 in Veneto

1.080 in Toscana

1.516 in Liguria

781 in Lazio

993 nelle Marche

430 in Campania

532 in Puglia

464 nella Provincia autonoma di Trento

279 in Sicilia

342 in Friuli Venezia Giulia

453 in Abruzzo

291 nella Provincia autonoma di Bolzano

76 in Umbria

131 in Sardegna

144 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata