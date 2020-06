Le reazioni all'approvazione del provvedimento in Cdm. La ministra Bonetti: "Momento storico per il Paese, primo atto della ripartenza dopo questi mesi difficili". La ministra Catalfo: "Incentivi per rafforzare il lavoro delle donne"

"Abbiamo approvato in Cdm il Family act (COSA È), per sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile. Devo a Bonetti e Catalfo l'impegno per portare a compimento questo importante provvedimento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dopo il Consiglio dei ministri. Per la ministra della Famiglia Elena Bonetti "è un momento storico per il nostro Paese, che si dota finalmente di una riforma integrata per le politiche familiari . La sua approvazione è il primo atto della ripartenza dopo questi mesi difficili: ripartiamo investendo in umanità".