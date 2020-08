Coronavirus, Elettra Lamborghini annulla tutti i concerti

"Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid...riconosco che non è il momento", ha cinguettato l'artista. "Ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti": è con queste parole che Elettra Lamborghini ha annunciato sul suo profilo Twitter la decisione di cancellare tutte le sue prossime date in programma a causa del numero dei contagi in Italia e nel mondo (LO SPECIALE).