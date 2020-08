Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie. DIRETTA

Sale ancora il numero dei contagi in Italia: 629 i nuovi casi certificati dal bollettino del 15 agosto . Il virologo Pregliasco a Sky TG24 spiega: “La situazione è sotto controllo, ma vanno rispettate le misure”. Al via da oggi i test rapidi all'aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Stretta nelle discoteche solo in Veneto e Emilia Romagna. Mascherine obbligatorie all'aperto in Francia e Spagna. Coprifuoco in alcune zone della Grecia. Al via intanto la produzione del vaccino russo.