Coronavirus: in corso il confronto Governo-Regioni sulle discoteche

Alla videoconferenza partecipano i ministri Boccia, Speranza e Patuanelli insieme a diversi governatori. Da indiscrezioni sembra che l’esecutivo pare orientato a convincere le Regioni ad adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso, in base al quale "restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso”. I gestori dei locali non ci stanno: “ A rischio 4 miliardi di fatturato”