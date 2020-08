Coronavirus, mascherine in luoghi pubblici dalle 18 alle 6

Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori delle regioni, in cui è stata anche decisa la chiusura di tutte le discoteche a livello nazionale. "Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l'attenzione", ha dichiarato Speranza (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Le proteste dei gestori dei locali

Protestano i gestori dei locali. Il Silb (sindacato italiano locali da ballo) fa sapere che col nuovo stop "sono a rischio 4 miliardi di euro" di fatturato. "La conferenza Stato-Regioni decreta la chiusura delle attività di intrattenimento. Prendiamo atto del provvedimento, basato su un aumento dei contagi. Non ci sentiamo responsabili - ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente di Silb Fipe - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo -. Le nostre attività hanno lavorato al pari di altri settori della società: la gente vive a contatto e spesso si assembra in ogni dove da due mesi a questa parte. In spiaggia, al bar, per strada, ovunque. Nonostante ciò tutte le attività restano aperte. La discoteca è un grandioso capro espiatorio”.