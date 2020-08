5/15 ©Ansa

Il 2020 finora è stato un anno da dimenticare per i gestori dei locali da ballo in Italia, dalle discoteche alle balere. Con lo stop definitivo - fino a data da destinarsi - per i rischi connessi alla pandemia da Sars-Cov2, i gestori promettono battaglia, puntano a chiedere compensazioni come il taglio dell'Iva al 4% e la possibilità di chiedere la Cig per i lavoratori