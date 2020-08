Coronavirus, il bollettino del 16 agosto

I decessi totali sono 35.396. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 479 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 203.786

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 253.915. Le vittime, in totale, sono 35.396, con 4 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 4 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 479 casi (ieri 629). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

La Regione Sicilia comunica che dei 39 nuovi casi positivi, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. La Regione Basilicata comunica che il numero dei tamponi effettuati e dei casi testati odierni sarà comunicato con i dati del 17/08 e che 1 caso risultato positivo e segnalato il 15/08 è risultato negativo ai test per SARS Cov2 di II livello eseguito in data odierna. La Regione Sardegna comunica il seguente ricalcolo: è stato eliminato 1 caso della Provincia di Oristano segnalato nei giorni scorsi.

Guariti e dimessi

I guariti nelle ultime 24 ore sono 146, per un totale di 203.786 (ieri 314). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 787 (+23 rispetto al giorno precedente). Sono invece 13.890 le persone in isolamento domiciliare (+303). I tamponi sono al momento 7.557.417, in aumento di 36.807 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.455.931, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.