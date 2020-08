Coronavirus, il bollettino del 15 agosto

I decessi totali sono 35.392. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 629 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 203.640

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 253.438. Le vittime, in totale, sono 35.392, con 4 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 3). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 629 casi (ieri 574). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

I riconteggi La Regione Emilia Romagna riferisce, che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati. La Regione Piemonte comunica che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma COVID-19 Regione Piemonte. La Sardegna comunica che dei 5 nuovi casi positivi, 4 casi sono attribuibili in migranti del sud Sardegna e 1 caso nella città metropolitana di Cagliari in cittadino di rientro dalla Spagna. La Regione Sicilia comunica che dei 46 nuovi casi positivi, 13 provengono da Malta

Guariti e dimessi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe I guariti nelle ultime 24 ore sono 314, per un totale di 203.640 (ieri 403). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 764 (-7 rispetto al giorno precedente). Sono invece 13.587 le persone in isolamento domiciliare (+145). I tamponi sono al momento 7.520.610, in aumento di 53.123 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.433.461, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.357 in Lombardia 880 in Piemonte 1.754 in Emilia-Romagna 1.560 in Veneto 633 in Toscana 273 in Liguria 1.218 nel Lazio 194 nelle Marche 489 in Campania 60 nella Provincia autonoma di Trento 308 in Puglia

677 in Sicilia 252 in Abruzzo

189 in Friuli Venezia Giulia 126 nella Provincia autonoma di Bolzano 80 in Umbria 101 in Sardegna 143 in Calabria 11 in Valle d’Aosta 35 in Molise 66 in Basilicata