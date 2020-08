Coronavirus, il bollettino del 14 agosto

I decessi totali sono 35.234. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 574 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 203.326

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 252.809. Le vittime, in totale, sono 35.234, con 3 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 6 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 574 casi (ieri 523). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). La Regione Sicilia comunica che dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere migranti sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte comunica che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi potrebbero essere sottostimati.

Guariti e dimessi

I guariti nelle ultime 24 ore sono 403, per un totale di 203.326 (ieri 226). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 rispetto al giorno precedente). Sono invece 13.422 le persone in isolamento domiciliare (+182). I tamponi sono al momento 7.467.487, in aumento di 46.723 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.407.524, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.