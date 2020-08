Coronavirus, il bollettino del 13 agosto

I decessi totali sono 35.231. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 523 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 202.923

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 252.235. Le vittime, in totale, sono 35.231, con 6 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 10 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 523 casi (ieri 481), di cui 84 in Veneto e 74 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tra le note, si segnala che la Provincia autonoma di Bolzano ha "eliminato un caso positivo a causa di un doppio inserimento". La Regione Sicilia, poi, "comunica che dei 42 nuovi positivi di oggi, 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane" ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Guariti e dimessi

I guariti nelle ultime 24 ore sono 226, per un totale di 202.923 (ieri 236). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 786 (+7 rispetto al giorno precedente). Sono invece 13.240 le persone in isolamento domiciliare (+281). I tamponi sono al momento 7.420.764, in aumento di 51.188 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.382.656, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.