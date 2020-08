Coronavirus, dal Veneto alla Calabria: i nuovi focolai di Covid-19

Il pericolo contagi nel nostro Paese resta da non sottovalutare: in queste settimane, in diverse regioni si stanno registrando cluster con nuovi casi, anche a causa dei rientri dall'estero dopo le vacanze. Secondo l’ultimo rapporto settimanale congiunto Iss-ministero della Salute, riferito al periodo 3- 9 agosto, l'Rt nazionale è a 0.96. In aumento i casi asintomatici. Riportati 925 focolai di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva. Le Regioni con valore Rt maggiore di 1 sono 9