Il Comitato tecnico scientifico ha predisposto alcune misure da seguire in vista del ritorno degli studenti in aula, come far scaricare l’app Immuni agli studenti delle superiori. La priorità e il ritorno in sicurezza in classe, anche se il coordinatore Agostino Miozzo ha spiegato: “Se le famiglie conoscessero lo scenario estremo che abbiamo prefigurato per la scuola potrebbero avere reazioni irrazionali”