Dal 12 agosto, in Croazia, ai bar e ai locali non è più permesso servire i clienti al chiuso, e possono restare aperti solo quelli che hanno in uso spazi all'aperto, come terrazze o spiagge. Negli ultimi dieci giorni alle autorità sanitarie croate sono stati notificati dall'estero 28 casi di contagio di turisti rientrati dalle vacanze in Croazia, soprattutto dall’isola di Pag, in particolare dall'Austria, dalla Slovenia e dall’Italia