Coronavirus, bimba di 5 anni in gravi condizioni a Padova: è intubata

Una bambina di 5 anni è ricoverata in terapia intensiva nell’azienda ospedaliera di Padova per il coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). È uno dei pazienti Covid-19 che destano maggiore preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime settimane. La piccola è attualmente intubata, come spiega una nota dell'ospedale, riferendosi genericamente ad "un minore" tra i 4 pazienti in terapia intensiva nel nosocomio. Tra loro, uno è in fase di dimissione in reparto. Nessun paziente invece nella terapia semi-intensiva, mentre sono 10 i ricoverati nel reparto di malattie infettive (IL BOLLETTINO CON I DATI DEL 16 AGOSTO).