Coronavirus Puglia, cinque giovani ricoverati in gravi condizioni

Cinque ragazzi giovani, tra i 20 e 30 anni, sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni dopo aver contratto il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Lo ha confermato il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force per l'emergenza Coronavirus in Puglia. "I pazienti - ha spiegato - hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero".