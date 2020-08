Coronavirus, Guerra (Oms): aumento casi rischio per scuola

"Siamo in una fase di lenta crescita dei casi. La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell'emergenza". È l'opinione di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms distaccato a Roma per seguire da vicino i fatti italiani e tecnico del Cts, in un'intervista sul Corriere della sera. (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE)