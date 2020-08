Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Regioni e Governo si confronteranno oggi sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola, alla luce anche delle nuove linee guida definitive del Cts. I presidi ipotizzano intanto una autocertificazione dei genitori per i minori. Andamento stabile dei contagi da coronavirus in Italia. Nell'ultimo bollettino diminuiscono i nuovi casi (1.365) ma anche i tamponi (81.723, circa 18mila in meno). Quattro i decessi registrati. In leggero aumento le terapie intensive e i ricoveri, ma la situazione degli ospedali non è paragonabile a quella dei mesi dell'emergenza ( BOLLETTINO DATI IN GRAFICA ).