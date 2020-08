Coronavirus scuola, trovato l'accordo su trasporti: capienza all'80%

Sono state approvate dalla Conferenza Unificata le "Linee guida" del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La capienza massima dei mezzi non oltrepasserà l'80%, potrebbe arrivare al 100% per le distanze in cui si impiega meno di 15 minuti. Sui mezzi bisognerà indossare obbligatoriamente la mascherina, previsti inoltre sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio d'aria

La Conferenza Unificata ha trovato un accordo sul trasporto pubblico locale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) in previsione della prossima riapertura delle scuole. L'intesa riguarda le linee guida per viaggiare in sicurezza sui mezzi e prevede una capienza massima dell'80% dei veicoli, che potrebbe arrivare al 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti, installando "separazioni removibili" tra i sedili, come si legge nelle linee guida. La mascherina sarà obbligatoria ed è inoltre prevista la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d'aria.

Approvate le linee guida del Mit approfondimento Sileri a Sky TG24: “Trend in crescita ma situazione sotto controllo” "A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti", si legge in una nota del Mit che annuncia l'approvazione delle linee guida del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti.

Mascherine, dispenser e sanificazioni approfondimento Covid e scuola, come preparare i figli per il rientro. SCHEDA I mezzi, sui quali bisognerà continuare a viaggiare con bocca e naso coperti, dovranno essere forniti di dispenser per l'igienizzazione e dovranno essere sanificati garantendo un ottimo ricambio d'aria. Il governo, inoltre, stanzierà nella legge di Bilancio 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico.