Coronavirus, piano nazionale tamponi: a regime anche con nuovi test

Un gruppo di esperti sta elaborando un piano nazionale per i tamponi per individuare il coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), la cui elaborazione partirà dalla "bozza Crisanti", il progetto sottoposto a ministero della Salute e Cts dal microbiologo Andrea Crisanti. Il piano verrà messo a punto nelle prossime settimane, con l'obiettivo di entrare a regime nel periodo più delicato dell'influenza stagionale e del suo picco.