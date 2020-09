5/20 ©LaPresse

In Sardegna non ci sono solo i focolai legati ai luoghi di villeggiatura. A preoccupare sono anche cluster nel centro della regione. Come quello nel Nuorese a Orgosolo, con 15 casi di positività. Ma crescono i contagi anche in altri paesi. Il 31 agosto ne sono stati accertati due a Oliena, uno a Torpé e uno a Orani, tutte persone asintomatiche e in isolamento presso il proprio domicilio. A comunicarlo i sindaci dei rispettivi centri. In Sardegna sono in totale 79 i nuovi casi registrati il 31 agosto