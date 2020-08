Dal 1° settembre non si pagherà più la quota aggiuntiva di 10 euro su visite mediche specialistiche e gli esami clinici. Molte regioni lo avevano già abolito, ma ora la nuova misura uniformerà i provvedimenti regionali ed è valida per tutti i cittadini, a prescindere dal reddito. Per chi non è esonerato in base al reddito, resta il costo del ticket