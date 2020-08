Coronavirus, pediatri: “In autunno servono 30 milioni di tamponi”

Tre proposte dalla Società italiana di Pediatria Preventiva e Sociale per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19 nei prossimi mesi

Per evitare una recrudescenza della pandemia da coronavirus nei mesi autunnali, la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) suggerisce tre azioni strategiche. La prima è preparare almeno 30 milioni di tamponi per la prossima stagione, poi rafforzare la medicina territoriale, aumentando il personale e predisponendo corridoi alternativi per il triage iniziale.