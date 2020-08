Coronavirus, allerta per mascherine e guanti nelle reti da pesca

Fedagripesca-Confcooperative lancia l'allarme per i dispositivi anti-Covid abbandonati in mare, rifiuti altamente inquinanti che finiscono nelle reti dei pescatori italiani. Non c'è rischio di contaminazione, ma vengono colpiti flora e fauna marina. La maggior parte delle maschere monouso sono in poliestere e polipropilene e trattate con sostanze chimiche. Una volta sfaldate si tramutano in micro e nano plastiche. Secondo Opération Mer Propre, di questo passo nel Mediterraneo ci saranno più mascherine che meduse