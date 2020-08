Coronavirus, le città europee dopo il lockdown: reportage di Sky TG24

L’emergenza Covid-19 ha investito tutta l’Europa e ogni Paese ha cercato una propria strategia per contenere la pandemia, con forme di lockdown più o meno serrate. Come si stanno preparando a una nuova normalità e come stanno affrontando la crescita dei contagi Lisbona, Barcellona, Parigi, Stoccolma e Berlino? Lo raccontiamo in “Dopo il lockdown – Europa”, un ciclo di cinque reportage in onda dal 24 agosto al 28 agosto alle 19.30, all’interno del programma Sky TG24 Mondo

Il viaggio da Lisbona a Berlino in 5 tappe

Lisbona, Barcellona, Parigi, Stoccolma e Berlino. Cinque città, cinque Paesi, cinque modi diversi di affrontare l’emergenza Coronavirus. Abbiamo attraversato l’Europa in un unico viaggio da ovest verso est, dopo la prima fase di emergenza Covid e nel pieno di un nuovo aumento dei contagi, per raccontare come realtà così diverse – e così vicine a noi – stanno cambiando nel quotidiano, in attesa di un autunno incerto. Ne sono nati cinque reportage in presa diretta, immersivi, che mettono al centro la prospettiva di chi abita e vive quelle realtà, ma anche le atmosfere respirate per strada, nelle case, in aeroporto.

Come sono cambiate atmosfera e vita quotidiana

Vi raccontiamo la sensazione di dover ricalibrare le proprie abitative ed economiche fatte, a Lisbona, per proteggersi in futuro; la paura di nuovo forte, in Spagna, che tiene chiuso l’80% degli hotel di Barcellona; l’incertezza che non spegne il palcoscenico della cultura, a Parigi; la convinzione di aver portato avanti misure rischiose ma coraggiose, a Stoccolma; lo sguardo concreto al futuro, nella consapevolezza che “nessun uomo è un’isola”, a Berlino.

La mappa interattiva del viaggio

