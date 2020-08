Coronavirus Piemonte, un positivo a scuola a Verbania: lezioni sospese

"La riapertura della scuola - si legge in un messaggio della preside - avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza. Tale data verrà comunicata il prima possibile"

Un caso di positività al coronavirus si è registrato in una scuola di Verbania dove, per decisione della dirigente scolastica, con un messaggio sul sito internet dell'Istituto, l'ISS Cobianchi (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - LO SPECIALE).

La nota della dirigente scolastica

Nella nota la dirigente scolastica, Vincenza Maselli, ribadisce di considerare prioritaria la sicurezza di studenti e insegnanti e spiega che la scuola "sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19". L'intervento di sanificazione, prosegue, "si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19. La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza. Tale data - conclude - verrà comunicata il prima possibile".

Da pochi giorni gli studenti dell'istituto erano impegnati nei corsi del cosiddetto "Pon", il Programma operativo nazionale promosso dal Ministero con fondi europei. L'istituto comprende corsi in ambito tecnico (Chimica, Meccanica Elettrotecnica, Informatica, Elettronica, Biologia) e liceale (Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico).