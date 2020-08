Coronavirus, nelle ultime 24 ore calano nuovi contagi e tamponi. DATI

1/19

Per il terzo giorno consecutivo calano i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, anche se rispetto a ieri si registra anche una netta diminuzione dei tamponi. Otto pazienti in più in terapia intensiva, dato che cresce per il terzo giorno consecutivo, anche se i numeri rimangono contenuti. Sei i decessi. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 agosto

Coronavirus, il bollettino del 31 agosto