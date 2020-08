Alba Parietti: “Tutto vale la pena, tutto vale fatica e sacrificio”

approfondimento

Alba Parietti in bikini celebra i (quasi) 60 anni

In seguito, Alba Parietti ha aggiunto: “Ma se qualcosa non ti torna, se pensi che qualcuno o qualcosa limiterà la tua libertà di conservare lucidità e dignità, allora se sai di valere, devi sapere senza indugi abbandonare ciò che ti crea disagio perché con il disagio in corpo per scelte tirate per i capelli non si va da nessuna parte. Tutto vale la pena, tutto vale fatica e sacrificio, rinunce, tutto, purché ti renda giustizia, non ti svilisca, non ti destabilizzi e ti faccia rimanere una persona libera”.

Infine, Alba Parietti ha concluso: “La libertà si presenta sotto tante forme, la forma che non può prescindere è quella del rispetto per te stesso”.