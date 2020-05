Alba Parietti in bikini celebra i (quasi) 60 anni

Compirà 60 anni nel 2021, Alba Parietti, ed è in forma strepitosa: il selfie in bikini, nella sua casa di Milano Sud, lo conferma

È un fisico davvero perfetto, quello che Alba Parietti può sfoggiare. A dimostrarlo è la stessa showgirl che, qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram un suo selfie in bikini, davanti allo specchio.

Entusiasti i commenti dei fan, che non hanno potuto fare a meno di notare quanto la showgirl sia in forma (sebbene c’è chi la accusa di aver usato Photoshop).

Alba Parietti, il selfie in bikini

“E l’anno prossimo saranno fieramente 60... Li amo tutti, non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei e li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un’offesa o un deterrente si sbaglia... Sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutta. Prova costume: adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho un’età certa non una certa età... Bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me” scrive Alba Parietti, a commento di una foto che la ritrae fiera in bikini.

In queste settimane, la Parietti è davvero molto attiva sui social. Ha pubblicato numerosi post a sostegno dei piccoli brand italiani, duramente colpiti dal Coronavirus, ha pubblicato video vintage dei suoi primi lavori in tv, ritratti dei fan e ha parlato del suo isolamento: “Mi piace passare un’ora qui a sentire le rane, i grilli, a vedere i passerotti, a sentire musica e fare le ultime chiacchere con gli amici al telefono, a ripassare l’inglese o leggere un libro con un sottofondo musicale. Questa casa in questi due mesi è diventata ancora di più parte di me, ogni istante è stata un grembo accogliente, è stata un punto di riferimento sicuro. Le case sono chi le abita e dentro le pareti ci sono energie, ricordi, atmosfere, vite, gioia, dolore, ma è il posto dove vuoi tornare” ha scritto, postando un’immagine del suo balcone.