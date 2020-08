Stefano Accorsi e Bianca Vitali genitori, nato il figlio Alberto

Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta. L’attore, nato il 2 marzo 1971 a Bologna, ha dato il benvenuto al piccolo Alberto. L’annuncio della nascita è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’artista che conta oltre mezzo milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra red carpet, backstage e momenti di relax.

Stefano Accorsi: il primo scatto con il piccolo Alberto

Stefano Accorsi (FOTO) e Bianca Vitali sono diventati genitori del loro secondogenito, la coppia è felicemente sposata dal 24 novembre 2015 quando è convolata all’altare a Borgonovo Val Tidone, allargando poi la famiglia il 21 aprile 2017 con l’arrivo di Lorenzo.

Stefano Accorsi ha comunicato la nascita di Alberto tramite due dolcissimi scatti condivisi su Instagram: nella prima foto vediamo l’attore in compagnia di Bianca e del piccolo, nella seconda la mano del nascituro mentre stringe quella di suo padre. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contando al momento più di 70.000 like, numerosi i commenti da parte di amici e colleghi, tra loro Paola Iezzi, Giorgio Pasotti, Elena Sofia Ricci, Laura Chiatti e Luca Argentero.