Accorsi ha ammesso di aver avuto qualche remora all'inizio della storia d'amore con Bianca, a causa della differenza d'età. “A me e a lei all’inizio questa differenza faceva un po’ impressione – ha ammesso in un'intervista di due anni fa a LiberiTutti – ma poi abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene”. Non è sempre stato semplice, però, specialmente dopo la separazione dall'ex compagna, la top model Laetitia Casta. “Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo. È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano. Non si può rimanere in eterno in una situazione che va male, anche se costa fatica lasciarla andare”. “Non sono un Peter Pan e vivo la famiglia come un posto importante della mia vita: ci sono ritmi, regole. E ci sto bene. Non sono uno che sfugge a questo tipo di cose, anche se ogni tanto ho bisogno dei miei momenti di solitudine in cui mi rigenero” ha spiegato Stefano Accorsi tempo fa, al Corriere. “All’inizio a me e a lei per primi questa differenza di età faceva un po’ impressione” ha ribadito, parlando della giovane età di Bianca. "Ho avuto la fortuna di incontrare una donna che è sì molto giovane ma ha una sua maturità sorprendente”.

“Mi piace che Bianca abbia il suo sguardo sulle cose che inevitabilmente è quello di una giovane donna. Non mi sono messo con la ragazza che mi fa sentire di nuovo pischello: ci siamo sposati, abbiamo fatto un figlio che ha poco più di un anno, siamo andati a vivere insieme molto in fretta, l’idea di costruire una famiglia è arrivata rapidamente, lei ha conosciuto i miei due figli. Non è stata una fuga dalla realtà. Poi Bianca è una in gamba, serissima, laureata con il massimo dei voti. Siamo innamorati, è andata bene”.