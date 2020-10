Adele parla del nuovo album: “Non è ancora finito”

L’attesa è ormai alle stelle. La voce di Hello ha parlato della realizzazione del nuovo album di inediti nel corso della sua presenza al Saturday Night Live.

Adele: il nuovo disco

Una carriera che ha riscritto la storia della musica, un timbro riconoscibile in ogni angolo del pianeta, nel corso degli anni Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, si è imposta come protagonista assoluta della scena discografica mondiale regalando album e singoli in grado di vendere milioni di copie.

Negli ultimi mesi voci e indiscrezioni sul nuovo album della cantante (FOTO) si sono rincorse velocemente senza però trovare mai una risposta diretta da parte dell’artista; nelle scorse settimane Jonathan Dickins, manager della cantante, è intervenuto sulla questione: “Siamo tutti sulla stessa barca, stai facendo delle cose e poi all'improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo della musica, certo, ma ci stiamo ancora lavorando”.

Ora, la cantante, classe 1988, ha deciso di esporsi in prima persona parlando direttamente del suo nuovo album. Infatti, nel corso del Saturday Night Live, Adele ha annunciato di non aver ancora terminato la produzione: “Il disco non è ancora finito”.