Adele, il post per il decimo compleanno dell'album 21

Adele Laurie Blue Adkins , questo il nome all’anagrafe, ha dichiarato: “Non l’avrei mai detto. Buon decimo compleanno vecchio amico! È incredibile di quanto poco ricordi come fosse e come mi sentissi una decade fa. Ma grazie al profondo del mio cuore per averci permesso di entrare nelle tue vite e avermi permesso di essere la colonna sonora di alcune di queste”.

Adele, il successo di 21

approfondimento

Musica, gli album italiani e internazionali che usciranno nel 2021

Il 29 novembre 2010 Rolling in the Deep fa il suo debutto sul mercato discografico aprendo la nuova era della cantante (FOTO) che da lì a breve avrebbe dominato le classifiche a livello internazionale. Il singolo diventa immediatamente un successo in tutto il mondo, a cui poi seguiranno Someone like You, Set Fire to the Rain, Rumour Has It e Turning Tables.

Parallelamente, 21 conquista pubblico e critica collezionando anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali ben sei Grammy Awards, tra questi quello come Album of the Year.