Alan Carr ha dichiarato che l'album di Adele uscirà il mese prossimo

Il comico, conduttore televisivo e radiofonico britannico è molto vicino alla cantante e ha dichiarato che a febbraio uscirà il nuovo disco. Da lui ascoltato in anteprima e definito “amazing” (straordinario)

Il nuovo disco di Adele dovrebbe uscire il mese prossimo, a febbraio. Lo ha rivelato poche ore fa una fonte "certificata" in quanto molto vicina alla cantante: Alan Carr, il famoso conduttore televisivo-radiofonico e comico britannico che è uno dei migliori amici della pop star.

Durante un’intervista a Grazia UK, Carr si è lasciato sfuggire non pochi dettagli riguardo all’attesissimo quarto album in studio di Adele.



Un disco “amazing”

Le parole del conduttore sono state: “I’ve actually heard some tracks on it. Oh my God, it's amazing, so amazing!” (Ho ascoltato alcune canzoni. O mio Dio, è straordinario! Così incredibile!)



Adele, una voce senza paragoni

“Ci sono cantanti nelle classifiche la cui voce suona un po’ come quella di Adele e pensi proprio: suonano come Adele. Poi quando senti nuovamente la voce di quella vera dici: ah no, di Adele ce ne è solo una!”, ha aggiunto la star televisiva.



“I brani che ho potuto ascoltare erano versioni non mixate, probabilmente acerbe rispetto a ciò che ascolteremo nel disco. Tutti mi chiedono: com'è? com'è? L’unica cosa che posso dire è che sentire quella voce è come ascoltare quella di un vecchio amico”.

Nessuna alterazione vocale dopo la perdita di peso di Adele

“No, no, no e no! Ha ancora la voce grossa, non preoccupatevi!”

Ha fatto quindi intendere che la notevole perdita di peso di lei non ha in alcun modo alterato il timbro vocale della pop star.

Il forte dimagrimento è avvenuto a seguito di una drastica cura dimagrante a cui Adele si è sottoposta a seguito del divorzio dal marito Simon Konecki (dopo 8 anni insieme, di cui 3 di matrimonio, e un figlio: Angelo, nato nel 2012).



Lo “spoiler” dell'ex batterista dei Pearl Jam

Come? Lasciandosi sfuggire che la star di Someone Like You aveva fatto una sessione di registrazione top secret a Londra per registrare nuova musica, ormai pronta per essere data alle stampe. Durante un’intervista all’emittente SiruisXM’s, alla domanda su quale fosse stato il miglior momento professionale negli ultimi tempi il musicista ha rivelato di essersi sentito estasiato durante una sessione in studio con Adele che lo avrebbe voluto per registrare alcune canzoni del suo nuovo disco.