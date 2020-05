La nuova vicina di casa di Harry e Meghan a Los Angeles è Adele

Harry e Meghan, la vita vicino ad Adele

Harry e Meghan vivono oggi in una magione di Beverly Hills, una villa che somiglia ad un palazzo antico e che è di proprietà del commediografo e regista Tyler Perry: 8 camere da letto, 12 bagni e un giardino immenso per far giocare il piccolo Archie. Acquistata da Perry nel 2004, la villa è costruita su modello delle case toscane. Non si sa se il principe Harry e la sua famiglia siano suoi ospiti, o se siano invece in affitto: ciò che è certo che i loro vicini sono davvero illustri.

A cinque minuti dalla proprietà abita infatti Adele. Ed è proprio lei che, secondo la stampa, starebbe dando a Harry e Meghan preziosi consigli. Soprattutto, sui luoghi da frequentare per evitare i paparazzi e sulle scuole migliori. Del resto, i tre sono amici fin dal dicembre 2018, quando insieme hanno presenziato ad un evento benefico per le vittime della Grenfell Tower. E, tutti e tre, hanno una cosa in comune: la difesa della loro privacy.

Adele, in quel quartiere di Beverly Hills, vive sin dal 2016: ha acquistato quell’anno una villa da 9,5 milioni di dollari, per poi comprarne nel 2017 una seconda (per 10,65 milioni di dollari, proprio davanti alla prima proprietà). Ora, ecco che anche Harry e Meghan sono approdati nel quartiere: pare si stiano guardando intorno, per trovare la villa giusta per la loro famiglia (prendendo in considerazione non solo Beverly Hills, ma anche Bel Air e Brentwood).