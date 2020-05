Katy Perry incinta: su Instagram, il video dell'ecografia

Ironica e molto “umana”, Katy Perry non ha mai nascosto neppure le difficoltà dell’essere incinta durante la quarantena ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). «È normale provare una serie di emozioni in situazioni come questa, anche se sono emozioni negative . Io organizzo sempre tutto. Ma ora come ora non posso e non riesco a pianificare niente. Penso che sia normale se vi sentite un po' persi e giù di morale, perché anche io sto iniziando a sentirmi un po' così».

Un video divertente e insieme dolcissimo, che la pop star ha deciso di pubblicare nel giorno della Festa della Mamma (rigorosamente trascorso in casa). Per la cantante si tratta del primo figlio, frutto della sua relazione con Orlando Bloom (già papà di Flynn, avuto dalla top Miranda Kerr). La gravidanza, annunciata dal video di " Never Worn White ", è stata poi da Katy Perry più volte commentata. Sui social, certo, ma anche durante le interviste. Sempre con grande ironia. Travestita da elefante, ha cantato “Baby Mine” (tratto dalla colonna sonora di “Dumbo”) e ha ironizzato: “Non vedo differenze”. Mentre, a Pasqua, si era fatta vedere vestita da… gigantesco coniglio!

Katy Perry e la relazione con Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Bloom sono tra le coppie più glamour in circolazione. E, il loro, è un amore forte. Si sarebbero dovuti sposare in Giappone, ma poi tutto è stato bloccato per via dell’emergenza sanitaria. Per ora, si godono la gioia del diventare genitori: la bambina (che è una femminuccia l’ha rivelato lei, pubblicando una foto di Orlando con una torta in faccia e la geolocalizzazione “Girls Run The World”) nascerà sul finire dell’estate. E coronerà una storia d’amore splendida.



Una storia fatta di alti e bassi, interrotta nel 2017 e poi ripresa a gonfie vele. I due si conoscono nel 2016, durante un after party organizzato da Netflix: trascorrono insieme le vacanze, vengono paparazzati più e più volte. Poi, alla fine dell’anno, la doccia fredda: Orlando comunica la fine della sua relazione con Katy. Solamente in occasione del di lui compleanno, quando lei gli organizza un party a sorpresa, si riavvicinano. Per non lasciarsi più. A San Valentino 2019, la proposta di matrimonio. E, poi, l’annuncio della gravidanza.



Tanti piccoli passi verso la costruzione di quella famiglia che, entrambi, sognano da sempre.